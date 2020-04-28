Полицейский в Киеве остановил молодого парня для проверки и получил удар в голову

В Киеве задержали молодого человека, который при проверке набросился на полицейского.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева на сайте Национальной полиции

Детали: Сообщается, что полицейские в Голосеевском районе заметили молодого человека, который ехал на скутере на улице Теремковской без номерных знаков и шлема.

Его остановили, но во время общения он начал нервничать, говорят полицейские. Те решили провести поверхностную проверку, в результате чего обнаружили у мужчины сверсток с веществом растительного происхождения, похожым на каннабис. После этого парень нанес удар одному из полицейских.

Дословно: "Парень, общаясь с правоохранителями, внезапно нанес удар одному из полицейских по лицу. Врачи оказали первую помощь полицейскому".

Детали: Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - ранее не судимый киевлянин, 1998 года рождения. Его подозревают в насилии в отношении работника правоохранительного органа и незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

За нанесение телесных повреждений полицейскому фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.