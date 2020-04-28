Українські військові випробували радар, який "бачить" дрони на різних висотах

В Україні успішно завершились випробування експортного варіанту радару, здатного виявляти безпілотники на різних висотах та максимальній дальності.

Джерело: Укроборонпром

Дослівно: "За підсумками дводенних випробувань, мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е виробництва КП "НВК "Іскра" повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики з виявлення безпілотних літальний апаратів на різних висотах та максимальній дальності".

Деталі: За словами директора Науково-виробничого комплексу "Іскра" Юрія Пащенка, Україна вже має потенційного замовника з однієї з країн Близького Сходу.

Станція також розглядається в інтересах Міноборони України, однак потребує певних змін під потреби наших військових, додав Пащенко.

Радар 90К6Е було презентовано восени 2019 року на виставці "Зброя та безпека". Цей принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем призначений для виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах.

Він розроблений для використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна ланка у підрозділах військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.