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Украинские военные испытали радар, который "видит" дроны на разных высотах

Вторник, 28 апреля 2020, 18:08
Украинские военные испытали радар, который видит дроны на разных высотах

В Украине успешно завершились испытания экспортного варианта радара, способного обнаруживать беспилотники на разных высотах и ​​максимальной дальности.

Источник: Укроборонпром

Дословно: "По итогам двухдневных испытаний, мобильный смотровой 3D радиолокатор 90К6Е производства КП" НПК "Искра" полностью подтвердил свои заявленные тактико-технические характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов на различных высотах и ​​максимальной дальности".

Детали: По словам директора Научно-производственного комплекса "Искра" Юрия Пащенко, Украина уже имеет потенциального заказчика из одной из стран Ближнего Востока.

Станция также рассматривается в интересах Минобороны Украины, однако требует определенных изменений под нужды наших военных, добавил Пащенко.

Радар 90К6Е был представлен осенью 2019 года на выставке "Оружие и безопасность". Этот принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Он разработан для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказаний и как информационное звено в подразделениях военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Украинская правда

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