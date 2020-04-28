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ЗСУ приструнили бойовиків за порушення "тиші"

Вівторок, 28 квітня 2020, 18:33
ЗСУ приструнили бойовиків за порушення тиші

У вівторок збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "На свої збройні провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів. За допомогою штатного озброєння, підрозділи Об’єднаних сил вчасно припиняли злочинні дії окупаційних військ".

Деталі: Втрат з боку українських захисників немає.

Усі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", і майже всі були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зранку наші захисники поблизу населеного пункту Кримське тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. Окрім цього ворог застосував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети.

Згодом збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників Хутора Вільний з мінометів 82-го калібру, а оборонців Попасної з мінометів 82-го калібру та станкових і ручних протитанкових гранатометів.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 120 мм та 82 мм випустив 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Українська правда

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Теми: Збройні силибойові дії
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