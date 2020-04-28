ВСУ приструнили боевиков за нарушение "тишины"

Во вторник вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Источник: штаб ООС

Дословно: "На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. С помощью штатного вооружения, подразделения Объединенных сил вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск".

Детали: Потерь со стороны украинских защитников нет.

Все враждебные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и почти все были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных г. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого враг применил гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Впоследствии вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали защитников Хутора Вольного из минометов 82-го калибра, а защитников Попасной из минометов 82-го калибра, из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.