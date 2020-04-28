Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ приструнили боевиков за нарушение "тишины"

Вторник, 28 апреля 2020, 18:33
ВСУ приструнили боевиков за нарушение тишины

Во вторник вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Источник: штаб ООС

Дословно: "На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. С помощью штатного вооружения, подразделения Объединенных сил вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск".

Детали: Потерь со стороны украинских защитников нет.

Все враждебные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и почти все были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных г. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого враг применил гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Впоследствии вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали защитников Хутора Вольного из минометов 82-го калибра, а защитников Попасной из минометов 82-го калибра, из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Вооруженные силы
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
На Купянском направлении защитники стойко держат оборону – Генштаб
Силы обороны вели контрнаступление на трех участках фронта, постепенно ослабляя врага – ISW
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: