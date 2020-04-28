Без допомоги уразливим країнам, заразитися коронавірусом може 1 млрд людей - звіт

Неурядова організація з питань гуманітарної допомоги Міжнародний комітет порятунку (IRC) заявляє, що заразитися корона вірусом можуть 1 мільярд людей на планеті, якщо не допомогти уразливим країнам, таким як Афганістан, Сирія та іншим.

Джерело: ВВС

Деталі: У своєму звіті комітет заявив про необхідність глобальної фінансової та гуманітарної допомоги для уповільнення глобального поширення вірусу.

У звіті, який базується на моделях та даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Імперського коледжу Лондона, підрахувано, що в усьому світі може бути від 500 мільйонів до одного мільярда інфікованих.

В ньому також вказується, що може трапитися більше трьох мільйонів смертей у десятках вразливих країн.

Багато країн, що розвиваються, мають низький рівень офіційного зараження чи кількості випадків загибелі людей, але, як заявляють у комітеті, фактична кількість є набагато вищою.

Головною проблемою, з якою стикаються нестабільні країни, або ті що розвиваються, є відсутність відповідного медичного обладнання для лікування пацієнтів із Covid-19.

В Афганістані та Пакистані є менше десяти вентиляторів на мільйон людей. У Нігерії близько 0,8 вентиляторів на мільйон.

Вказується, що в Італії, яка має один з найвищих показників загибелі від вірусу в світі, на початку кризи було 80 вентиляторів на мільйон людей.