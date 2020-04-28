Без помощи уязвимым странам, заразиться коронавирусом может 1 млрд человек - отчет

Неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения заявляет, что заразиться корона вирусом могут 1 миллиард людей на планете, если не помочь уязвимым странам, таким как Афганистан, Сирия и другим.

Источник: ВВС

Детали: В своем отчете комитет заявил о необходимости глобального финансовой и гуманитарной помощи для замедления глобального распространения вируса.

В отчете комитета, который базируется на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Имперского колледжа Лондона, подсчитано, что во всем мире может быть от 500 млн до одного миллиарда инфицированных.

В нем также указывается, что может случиться более трех миллионов смертей в десятках уязвимых стран.

Многие развивающиеся страны имеют низкий уровень официального заражения или количества случаев гибели людей, но, как заявляют в комитете, фактическое количество намного выше.

Главной проблемой, с которой сталкиваются нестабильные или развивающиеся страны является отсутствие соответствующего медицинского оборудования для лечения пациентов с Covid-19.

В Афганистане и Пакистане, например, менее десяти вентиляторов на миллион человек. В Нигерии около 0,8 вентиляторов на миллион.

Указывается, что в Италии, которая имеет один из самых высоких показателей гибели от вируса в мире, в начале кризиса было 80 вентиляторов на миллион человек.