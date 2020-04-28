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СБУ завадила вивезти тисячі масок з України

Вівторок, 28 квітня 2020, 19:03
СБУ завадила вивезти тисячі масок з України

Служба безпеки України викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення, які заборонені урядом до експорту.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За версією спецслужб, мешканець обласного центру намагався налагодити протиправний механізм продажу захисних масок до деяких країн Північної Америки та Євросоюзу. Своїх клієнтів він шукав в інтернеті, а при переказі поштою вказував неправдиві дані про вміст відправлення.

Співробітники СБУ задокументували 3 спроби незаконного переправлення фігурантом протиепідемічних виробів за кордон.

Під час огляду бандеролі правоохоронці виявили 3 тисячі медичних масок, які ділок планував продати зарубіжним клієнтам за $3 тисячі.

За інформацією спецслужби, чоловік планував відправити за межі України ще понад 10 тисяч масок.

 

Українська правда
Теми: СБУкоронавірусепідемія
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