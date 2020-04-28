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СБУ помешала вывезти тысячи масок из Украины

Вторник, 28 апреля 2020, 19:03
СБУ помешала вывезти тысячи масок из Украины

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Кропивницком реализацию за границу крупной партии товаров противоэпидемического назначения, которые запрещены правительством к экспорту.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По версии спецслужб, житель областного центра пытался наладить противоправный механизм продажи защитных масок в некоторые страны Северной Америки и Евросоюза. Своих клиентов он искал в интернете, а при переводе по почте указывал ложные сведения о содержании отправления.

Сотрудники СБУ задокументировали 3 попытки незаконной переправки фигурантом противоэпидемических изделий за границу.

При осмотре бандероли правоохранители обнаружили 3 тысячи медицинских масок, которые делец планировал продать зарубежным клиентам за $3000.

По информации спецслужбы, мужчина планировал отправить за пределы Украины еще более 10 тысяч масок.

 

Украинская правда
Темы: СБУкоронавирусэпидемия
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