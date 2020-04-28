Як у більшості країн: Шмигаль розповів, чому не можна швидше послабити карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до нього надходять численні прохання про пом’якшення карантину, проте піти на таке уряд поки не може.

Джерело: Facebook-сторінка Шмигаля

Пряма мова Шмигаля: "Мені пишуть численні дописи та листи з проханням пришвидшити процес виходу України з карантину.

Цілком розумію причини звернень. Але я також усвідомлюю відповідальність влади за життя та здоров’я українців. Адже на початку травня ми очікуємо пік захворювання, який маємо успішно пройти, щоби почати процес послаблення обмежень".

Деталі: Шмигаль в своєму дописі розповів про три сценарії, як можна жити в умовах пандемії. Також він наголосив, що Україна йде за шляхом "адаптивного карантину", як це роблять більшість країн.

Пряма мова Шмигаля: "Перший — це йти жорстким шляхом. Залишати все закритим, як це робить Сінгапур або Туреччина. На період священного для мусульман Рамадану турецька влада запроваджує комендантську годину на вихідних, дозволяючи виходити в найближчі магазини лише з 9 до 14 години. Такий сценарій точно не для нас.

Другий варіант — ліберальний. Повернутися до звичного життя та відкрити всі заклади. Піти за прикладом Швеції. Однак наразі у Швеції виявлено понад 18 600 випадків захворювань та зафіксовано більш ніж 2 100 смертей. Тобто, летальність становить понад 11%. Це вп’ятеро вище, ніж наразі в Україні.

І третій сценарій — це не обирати між здоров’ям та економікою, а запускати адаптивний карантин із переходом до нових соціальних норм життя, як це робить більшість країн, зокрема Чехія та Польща, динаміка захворювань яких схожа на ситуацію в Україні. Поступове зняття обмежень дасть нам змогу постійно контролювати ситуацію із захворюваністю та в разі спалахів оперативно їх локалізовувати".

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