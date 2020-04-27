1 покупець на 10м і перевірка температури: МОЗ опублікувало вимоги для роботи ринків

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Понеділок, 27 квітня 2020, 20:05

Продовольчі ринки будуть працювати при наявності у всіх продавців і покупців медичних масок, а на входах до ринку буде здійснюватися температурний скринінг.

Джерело: Facebook-сторінка міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Пряма мова Степанова: "На найближчому засіданні Уряду будемо розглядати питання відновлення продовольчих ринків. Міністерство охорони здоров‘я підготувало відповідну Постанову.

Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю роботи ринків".

Деталі: Він опублікував інфографіку з вимогами, за яких будуть працювати продовольчі ринки.

 

Що цьому передувало: У понеділок стало відомо, що Кабінет міністрів дозволить працювати низці продовольчих ринків – рішення планують розглянути 29 квітня.

Українська правда
Теми: МОЗ коронавірус


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