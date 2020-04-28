Греція почне виходити з карантину з 4 травня у три етапи

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Вівторок, 28 квітня 2020, 19:41

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оприлюднив план поступового зняття обмежувальних заходів після 37 днів суворого карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

План буде розгорнуто в три етапи - з 4 травня до середини червня - і, в залежності від даних, буде змінюватися відповідно.

Перший етап розпочнеться наступного тижня (4 травня), коли буде дозволено відкрити невеликі роздрібні магазини і перукарні. Також буде скасована система SMS для виходу за межі будинку. Наступного понеділка також буде знято обмеження на пересування в межах префектури проживання, але не за її межами.

Церкви будуть відкриті для окремих людей, щоб вони могли молитися поодинці, і з суворими правилами щодо максимального числа віруючих, дозволених в церкві одночасно. Церковні обряди як і раніше заборонені.

11 травня старшокласники зможуть повернутися в класи, і все роздрібні магазини знову відкриються, а 17 травня церквам буде дозволено відновити богослужіння і причастя, але вони повинні будуть дотримуватися строгих правил соціального дистанціювання.

Подальше послаблення настане через тиждень, 18 травня, коли відкриються школи для молодших класів середньої школи. В цей же день для відвідувачів відкриються археологічні розкопки.

Торгові центри, кафе і ресторани (тільки з виходом на вулицю) повернуться до роботи 1 червня, дотримуючись правил соціального дистанціювання.

До вечора понеділка Греція офіційно підтвердила 2534 випадків інфікування і 136 смертей, що є одним з найнижчих показників в Європі.

Теми: Греція карантин коронавірус


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