Греция начнет выходить из карантина с 4 мая в три этапа

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Вторник, 28 апреля 2020, 19:41

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обнародовал план постепенного снятия ограничительных мер после 37 дней строгого карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

План будет развернут в три этапа - с 4 мая до середины июня - и, в зависимости от данных, будет меняться соответственно.

Первый этап начнется на следующей неделе (4 мая), когда будет разрешено открыть небольшие розничные магазины и парикмахерские. Также будет отменена система SMS для выхода за пределы дома. В следующий понедельник также будет снято ограничение на передвижение в пределах префектуры проживания, но не за ее пределами.

Церкви будут открыты для отдельных людей, чтобы они могли молиться в одиночку, и со строгими правилами относительно максимального числа верующих, разрешенных в церкви одновременно. Церковные обряды по-прежнему запрещены.

11 мая старшеклассники смогут вернуться в классы, и все розничные магазины вновь откроются, а 17 мая церквям будет разрешено возобновить богослужения и причастия, но они должны будут придерживаться строгих правил социального дистанцирования.

Дальнейшее послабление наступит через неделю, 18 мая, когда откроются школы для младших классов средней школы. В этот же день для посетителей откроются археологические раскопки.

Торговые центры, кафе и рестораны (только с выходом на улицу) вернутся к работе 1 июня, следуя правилам социального дистанцирования.

До вечера понедельника Греция официально подтвердила 2534 случаев инфицирования и 136 смертей, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Темы: Греция карантин коронавирус


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