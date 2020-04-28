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В окупованому Луганську закрили підстанцію швидкої через спалах COVID-19 – ЗМІ

Вівторок, 28 квітня 2020, 20:06
В окупованому Луганську закрили підстанцію швидкої через спалах COVID-19 – ЗМІ

Підстанцію швидкої допомоги №4 в окупованому Луганську закрили, бо 12 із 20 співробітників підстанції захворіли на коронавірус.

Джерело: інформацію про спалах підтвердив "Донбас.Реалії" медик швидкої допомоги окупованого Луганську

Дослівно: "Працівник "швидкої" уточнює, що позитивний аналіз отримано у 12 з 20 тестованих співробітників цієї підстанції. Їх госпіталізували.

За даними іншого медичного працівника, першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до луганчанина, у якого 4 дні трималася температура".

Деталі: Повідомляється, що підстанція №4 обслуговувала Кам’янобродський та Ленінський райони міста.

Окупаційна влада Луганська про цей випадок не повідомляла. За її даними, в ОРЛО зареєстровано 119 випадків COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуганськокупаціякоронавірусCovid-2019
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