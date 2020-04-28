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В оккупированном Луганске закрыли подстанцию скорой из-за вспышки COVID-19 – СМИ

Вторник, 28 апреля 2020, 20:06
В оккупированном Луганске закрыли подстанцию скорой из-за вспышки COVID-19 – СМИ

Подстанцию ​​скорой помощи №4 в оккупированном Луганске закрыли, потому что 12 из 20 сотрудников подстанции заболели коронавирусом.

Источник: информацию о вспышке подтвердил "Донбас.Реалии" медик скорой помощи оккупированного Луганска

Дословно: "Работник "скорой" уточняет, что положительный анализ получено в 12 из 20 тестируемых сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали.

По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура".

Детали: Сообщается, что подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.

Оккупационные власти Луганска об этом случае не сообщали. По их данным, в ОРЛО зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

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Темы: ЛуганскоккупациякоронавирусCovid-2019
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