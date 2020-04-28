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У Британії зросла кількість померлих від коронавірусу, але число нових випадків падає

Вівторок, 28 квітня 2020, 20:33

У лікарнях Великої Британії за останню добу померли 586 осіб з коронавірусом, в результаті чого загальна кількість летальних випадків досягла 21 678.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Сьогоднішні дані значно вищі ніж у понеділок, коли повідомлялося про 360 померлих, що було найнижчим щоденним числом смертей за останні чотири тижні.

Втім низька цифра також могла бути пов’язана із затримкою з доставкою даних у вихідні дні.

Хенко також заявив, що із середи у Британії публікуватимуть дані про померлих у будинках для людей похилого віку та громадах. Раніше ці дані публікувалися Управлінням національної статистики з відставанням у понад тиждень.

За даними ВВС, за останню добу підтверджено 3996 нових випадків інфікування коронавірусом. Ця цифра трохи нижче вчорашньої, коли було 4310 випадків.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у Британії зросла до 161 145.

Раніше стало відомо, що Британія планує запустити додаток для відстеження контактів у пілотному варіанті через 2 тижні.

Теми: Велика Британіякоронавірус
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