В Британии выросло количество умерших от коронавируса, но число новых случаев падает

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Вторник, 28 апреля 2020, 20:33

В больницах Великобритании за последние сутки умерли 586 человек с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев достигло 21 678.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сегодняшние данные значительно выше, чем в понедельник, когда сообщалось о 360 умерших, что было самым низким ежедневным числом смертей за последние четыре недели.

Впрочем, низкая цифра также могла быть связана с задержкой с доставкой данных в выходные дни.

По данным ВВС, за последние сутки подтверждено 3996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Эта цифра несколько ниже вчерашней, когда было 4310 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Великобритании вырослао до 161 145.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует запустить приложение для отслеживония контактов в пилотном варианте через 2 недели.

Темы: Британия коронавирус


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