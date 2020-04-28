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Окупанти повідомили про сплеск коронавірусу в Севастополі

Вівторок, 28 квітня 2020, 20:44
Окупанти повідомили про сплеск коронавірусу в Севастополі

Так званий т.в.о. губернатора окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті за добу підтвердилися одразу 36 нових випадків коронавірусу в будівельників, які працювали на військовому аеродромі Бельбек в Севастополі.

Джерело: Развожаєв, якого цитує "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Сьогодні перед нарадою надійшла інформація: на одному з наших будівельних майданчиків підтвердилося, що з'явився невеликий осередок.

36 осіб інфікованих – це практично стільки ж, скільки за попередні два місяці. Прояв легкий, безсимптомний, втім, усіх будівельників госпіталізували. Осередок обсервовано, всі під наглядом, все під контролем".

Що було раніше: у п'ятницю, 24 квітня, на Бельбеку був виявлений перший хворий на коронавірус. Він поскаржився на погане самопочуття і був госпіталізований. Будмайданчик разом з вагончиками робочих був переведений в режим обсерватора.

Теми: КримСевастополькоронавірусепідемія
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