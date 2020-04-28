Оккупанты сообщили о всплеске коронавируса в Севастополе

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Вторник, 28 апреля 2020, 20:44

Так называемый и.о. губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе за сутки подтвердились сразу 36 новых случаев коронавируса у строителей, которые работали на военном аэродроме Бельбек в Севастополе.

Источник: Развожаев, которого цитирует "Крим.Реалии"

Прямая речь: "Сегодня перед совещанием поступила информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг.

36 человек инфицированных - это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период. Проявление легкое, бессимптомное, впрочем, всех строителей госпитализировали. Очаг обсервован, все под контролем".

Что было раньше: в пятницу, 24 апреля, на Бельбеке был обнаружен первый больной коронавирусом. Он пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован. Стройплощадка вместе с вагончиками рабочих была переведена в режим обсерватора.

Темы: Крым Севастополь коронавирус эпидемия


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