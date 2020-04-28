В Україні 85% померлих, що мали коронавірус, були старше 50 років – МОЗ

Більшість осіб в Україні, що померли маючи коронавірусну інфекцію, були старше 50 років.

Джерело: Телеграм-канал МОЗ України

Дослівно: "З початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які хворіли на коронавірусну інфекцію.

За статевою структурою переважають чоловіки (132 випадки), за віковою - особи старші за 50 років (85% усіх випадків)".

Деталі: В МОЗ також наголосили, що переважна більшість померлих (71%) мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, у декого таких захворювань було кілька.

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