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В Україні 85% померлих, що мали коронавірус, були старше 50 років – МОЗ

Вівторок, 28 квітня 2020, 21:13
В Україні 85% померлих, що мали коронавірус, були старше 50 років – МОЗ

Більшість осіб в Україні, що померли маючи коронавірусну інфекцію, були старше 50 років.   

Джерело: Телеграм-канал МОЗ України

Дослівно: "З початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які хворіли на коронавірусну інфекцію.

За статевою структурою переважають чоловіки (132 випадки), за віковою - особи старші за 50 років (85%  усіх випадків)".

Деталі: В МОЗ також наголосили, що переважна більшість померлих (71%) мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, у декого таких захворювань було кілька.

Передісторія:

  • За останню добу, 27 квітня, в Україні зафіксовано 401 новий випадок захворювання на коронавірус, 19 хворих померли, 128 пацієнтів одужали від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїна
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