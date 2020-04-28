В Украине 85% умерших, имевших коронавирус, были старше 50 лет – МОЗ

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Вторник, 28 апреля 2020, 21:13

Большинство лиц в Украине, умерших имея коронавирусную инфекцию, были старше 50 лет.

Источник: Телеграмм-канал МЗ Украины

Дословно: "С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией.

По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев)".

Детали: В Минздраве также отметили, что подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

Предыстория:

За последние сутки, 27 апреля, в Украине зафиксировано 401 новый случай заболевания коронавирус, 19 больных умерли, 128 пациентов выздоровели от COVID-19.

Темы: коронавирус Украина


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