Лікарі прикарпатського онкоцентру заразилися на COVID-19

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Вівторок, 28 квітня 2020, 21:13

Четверо медичних працівників обласного онкологічного диспансеру в Івано-Франківській області захворіли на коронавірус.

Джерело: голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів під час відеозвернення

Пряма мова Федоріва: "Щодо медиків онкологічного диспансеру, станом на 28 квітня 18 медичних працівників перебувають на стаціонарному лікуванні в профілактичних закладах області.

З них у двох лікарів та у двох медсестер підтвердився COVID-19, а у решти – ні. Вони лікуються від пневмонії, стан середньої важкості".

Знати більшеСкільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Івано-Франківська область коронавірус карантин епідемія


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