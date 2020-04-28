Лікарі прикарпатського онкоцентру заразилися на COVID-19

Четверо медичних працівників обласного онкологічного диспансеру в Івано-Франківській області захворіли на коронавірус.

Джерело: голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів під час відеозвернення

Пряма мова Федоріва: "Щодо медиків онкологічного диспансеру, станом на 28 квітня 18 медичних працівників перебувають на стаціонарному лікуванні в профілактичних закладах області.

З них у двох лікарів та у двох медсестер підтвердився COVID-19, а у решти – ні. Вони лікуються від пневмонії, стан середньої важкості".

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