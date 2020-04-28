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Врачи прикарпатского онкоцентра заразились COVID-19

Вторник, 28 апреля 2020, 21:13
Врачи прикарпатского онкоцентра заразились COVID-19

Четверо медицинских работников областного онкологического диспансера в Ивано-Франковской области заболели коронавирусом.

Источник: председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив во время видеообращения

Прямая речь Федорива: "О медиках онкологического диспансера, по состоянию на 28 апреля 18 медицинских работников находятся на стационарном лечении в профилактических учреждениях области.

Из них в двух врачей и в двух медсестер подтвердился COVID-19, а в остальных - нет. Они лечатся от пневмонии, состояние средней тяжести".

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Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областькоронавирускарантинэпидемия
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