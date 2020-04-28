Врачи прикарпатского онкоцентра заразились COVID-19
Вторник, 28 апреля 2020, 21:13
Четверо медицинских работников областного онкологического диспансера в Ивано-Франковской области заболели коронавирусом.
Источник: председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив во время видеообращения
Прямая речь Федорива: "О медиках онкологического диспансера, по состоянию на 28 апреля 18 медицинских работников находятся на стационарном лечении в профилактических учреждениях области.
Из них в двух врачей и в двух медсестер подтвердился COVID-19, а в остальных - нет. Они лечатся от пневмонии, состояние средней тяжести".
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Украинская правда