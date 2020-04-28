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Естонія відкриває окремі музеї та дозволить спортивні заняття у малих групах

Вівторок, 28 квітня 2020, 22:30

Естонія відкриє музеї під відкритим небом та дозволить спортивні заняття у малих групах на свіжому повітрі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на естонське видання ERR, про це оголосив прем’єр країни Юрі Ратас.

Прем’єр повідомив, що з 2 травня в Естонії дозволять заняття спортом на свіжому повітрі у невеликих групах – до 10 людей. При цьому, учасників занять зобов’язуть дотримуватися дистанції та дезінфікувати інвентар після кожного використання.

Також можуть відкритися тренажерні майданчики. На них також поширюються вимоги про дезінфекцію тренажерів після кожного відвідувача.

За недотримання цих вимог організаторам спортивних занять і власникам тренажерів загрожує штраф 2 тисячі євро.

Крім того, можуть відновити роботу музеї під відкритим небом, але експозиції, які знаходяться у приміщеннях, поки залишаються закриті для відвідувачів. Відвідувати музей можливо буде групами не більше 10 осіб.

Раніше міністр культури Тиніс Лукас анонсував поетапне відкриття деяких об’єктів культури і спорту у травні. Театри й кіно, за його словами, навряд чи зможуть відновити роботу раніше вересня. Великі масові заходи будуть заборонені до кінця літа.  

Нагадаємо, раніше Естонія продовжила режим надзвичайного стану до 17 березня. Прем'єр тоді зазначав, що частину обмежень можуть зняти і раніше, а інші будуть діяти до кінця надзвичайного стану.

Теми: Естоніякоронавірус
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