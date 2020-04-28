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Эстония открывает отдельные музеи и разрешит спортивные занятия в малых группах

Вторник, 28 апреля 2020, 22:30

Эстония откроет музеи под открытым небом и разрешит спортивные занятия в малых группах на свежем воздухе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание ERR, об этом объявил премьер страны Юри Ратас.

Премьер сообщил, что со 2 мая в Эстонии разрешат занятия спортом на свежем воздухе в небольших группах – до 10 человек. При этом, участников занятий обязуют соблюдать дистанцию ​​и дезинфицировать инвентарь после каждого использования.

Также могут открыться тренажерные площадки. На них тоже распространяются требования о дезинфекции тренажеров после каждого посетителя.

За несоблюдение этих требований организаторам спортивных занятий и владельцам тренажеров грозит штраф 2000 евро.

Кроме того, могут возобновить работу музеи под открытым небом, но экспозиции, которые находятся в помещениях, пока остаются закрытыми для посетителей. Посещать музей можно будет группами не более 10 человек.

Ранее министр культуры Тынис Лукас анонсировал поэтапное открытие некоторых объектов культуры и спорта в мае. Театры и кино, по его словам, вряд ли смогут возобновить работу раньше сентября. Большие массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Напомним, Эстония продолжила режим чрезвычайного положения до 17 марта. Премьер тогда отмечал, что часть ограничений могут снять и раньше, а другие будут действовать до конца чрезвычайного положения.

Темы: Эстониякоронавирус
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