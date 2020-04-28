У Дніпрі позначили будинки із коронавірусними хворими

У Дніпрі на будинках, де живуть шпиталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію, з’явилися відповідні оголошення.

Джерело: пресслужба мерії Дніпра, яких цитує "Радіо Свобода"

Деталі: У мерії повідомили, що оголошення розвісили на близько 150 будинках міста. У міськраді також оприлюднили інтерактивну мапу, де позначені райони міста з виявленими випадками інфекції.

У міськраді наголосили, що під’їзди будинків, де є люди з підозрою на коронавірус, дезінфікуватимуть частіше, ніж інші. Мешканців також забезпечать антисептиками.

Передісторія: Станом на 28 квітня у Дніпропетровській області зафіксували 318 випадків зараження. З них 16 вилікувалися, а двоє померли.

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