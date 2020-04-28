В Днепре обозначили дома с коронавирусными больными

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Вторник, 28 апреля 2020, 23:55

В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления.

Источник: пресс служба мэрии Днепра, которых цитирует "Радио Свобода"

Детали: В мэрии сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Предыстория: По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения. Из них 16 вылечились, а двое умерли.

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Темы: Днепр коронавирус эпидемия


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