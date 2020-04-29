Коронавірус виявили у співробітниці Рівненської ОДА

У вівторок коронавірус на Рівненщині підтвердили у 29 осіб, серед них 2 дві медичні сестри та співробітниця облдержадміністрації.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 28 квітня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Нові випадки виявили у 8 мешканців Рівного. Ще 16 хворих проживають у Рівненському районі, 3 – у Здолбунові та 1 особа у місті Дубно. Також один інфікований мешкає у Гощанському районі області.

Вік хворих від 7 до 82 років.

"Серед інфікованих і 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ", – повідомив Коваль.

У співробітниці облдержадміністрації наявність захворювання підтвердило ПРЛ тестування працівників Загального відділу Рівненської ОДА.

Повідомляється, що у члена сім’ї хворої коронавірус зафіксували раніше. В її колег результати негативні

"Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. В робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі", – запевнив голова ОДА.

Загалом на Рівненщині зафіксували 585 випадків захворювання на COVID-19. 14 людей померли, ще 57 одужали.

Що передувало: За останніми даними, в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).