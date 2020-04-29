Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус виявили у співробітниці Рівненської ОДА

Середа, 29 квітня 2020, 01:40
Коронавірус виявили у співробітниці Рівненської ОДА

У вівторок коронавірус на Рівненщині підтвердили у 29 осіб, серед них 2 дві медичні сестри та співробітниця облдержадміністрації. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 28 квітня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Нові випадки виявили у 8 мешканців Рівного. Ще 16 хворих проживають у Рівненському районі, 3 – у Здолбунові та 1 особа у місті Дубно. Також один інфікований мешкає у Гощанському районі області. 

Вік хворих від 7 до 82 років. 

"Серед інфікованих і 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ", – повідомив Коваль. 

У співробітниці облдержадміністрації наявність захворювання підтвердило ПРЛ тестування працівників Загального відділу Рівненської ОДА.

Повідомляється, що у члена сім’ї хворої коронавірус зафіксували раніше. В її колег результати негативні

"Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. В робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі", – запевнив голова ОДА. 

Загалом на Рівненщині зафіксували 585 випадків захворювання на COVID-19. 14 людей померли, ще 57 одужали. 

Що передувало: За останніми даними, в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
Усі новини...
Реклама: