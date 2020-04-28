Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні знову перевищила 400, за добу 19 померли

Вівторок, 28 квітня 2020, 09:18
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні знову перевищила 400, за добу 19 померли

За останню добу, 27 квітня, в Україні зафіксовано 401 новий випадок захворювання на коронавірус, 19 хворих померли, 128 пацієнтів одужали від COVID-19.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я станом на 9 ранку 28 квітня

Деталі: 19 померлих за добу – це найбільший показник смертності за весь час епідемії в Україні (досі було максимум 13). Крім того, напередодні – як і після попередніх вихідних – був спад у кількості нових випадків нижче 400 за добу а саме 392 нових випадки. При цьому 26 квітня померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 осіб, одужали 24 людини.

Загалом в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).

На амбулаторному лікуванні вдома перебувають 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників.

Госпіталізації потребували 2 980 осіб, з них 311 медиків. За останню добу госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 147 осіб.

На апараті штучної вентиляції легень перебуває 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

 

Усього в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР. За останню добу проведено 5 200 тестувань методом ПЛР.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано у місті Києві (78), Чернівецькій області (54), Тернопільській області (52) та Київській області (34).

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 406 випадків (92 одужали);

Волинська обл. — 260 випадки (52 одужали);

Дніпропетровська обл. — 318 випадків (16 одужали);

Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 354 випадки (16 одужали);

Закарпатська обл. — 387 випадків (33 одужали);

Запорізька обл. — 208 випадків (44 одужали);

Івано-Франківська обл. — 783 випадки (72 одужали);

м. Київ — 1 298 випадків (64 одужали);

Київська обл. — 604 випадки (63 одужали);

Кіровоградська обл. — 356 випадків (61 одужав);

Львівська обл. — 371 випадок (58 одужали);

Луганська обл. — 32 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 116 випадків (3 одужали);

Одеська обл. — 248 випадків (12 одужали);

Полтавська обл. — 180 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. — 553 випадки (46 одужали);

Сумська обл. — 95 випадків (54 одужали);

Тернопільська обл. — 664 випадки (74 одужали);

Харківська обл. — 221 випадок (17 одужали);

Херсонська обл. — 88 випадків (26 одужали);

Хмельницька обл. — 72 випадки (18 одужали);

Черкаська обл. — 276 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. — 1429 випадків (79 одужали);

Чернігівська обл. — 39 випадків (4 одужали).

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
Усі новини...
Реклама: