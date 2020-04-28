Кількість нових випадків COVID-19 в Україні знову перевищила 400, за добу 19 померли

За останню добу, 27 квітня, в Україні зафіксовано 401 новий випадок захворювання на коронавірус, 19 хворих померли, 128 пацієнтів одужали від COVID-19.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я станом на 9 ранку 28 квітня

Деталі: 19 померлих за добу – це найбільший показник смертності за весь час епідемії в Україні (досі було максимум 13). Крім того, напередодні – як і після попередніх вихідних – був спад у кількості нових випадків нижче 400 за добу а саме 392 нових випадки. При цьому 26 квітня померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 осіб, одужали 24 людини.

Загалом в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).

На амбулаторному лікуванні вдома перебувають 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників.

Госпіталізації потребували 2 980 осіб, з них 311 медиків. За останню добу госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 147 осіб.

На апараті штучної вентиляції легень перебуває 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Усього в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР. За останню добу проведено 5 200 тестувань методом ПЛР.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано у місті Києві (78), Чернівецькій області (54), Тернопільській області (52) та Київській області (34).



Загалом випадки підтверджено:



Вінницька обл. — 406 випадків (92 одужали);



Волинська обл. — 260 випадки (52 одужали);



Дніпропетровська обл. — 318 випадків (16 одужали);



Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);



Житомирська обл. — 354 випадки (16 одужали);



Закарпатська обл. — 387 випадків (33 одужали);



Запорізька обл. — 208 випадків (44 одужали);



Івано-Франківська обл. — 783 випадки (72 одужали);



м. Київ — 1 298 випадків (64 одужали);



Київська обл. — 604 випадки (63 одужали);



Кіровоградська обл. — 356 випадків (61 одужав);



Львівська обл. — 371 випадок (58 одужали);



Луганська обл. — 32 випадки (3 одужали);



Миколаївська обл. — 116 випадків (3 одужали);



Одеська обл. — 248 випадків (12 одужали);



Полтавська обл. — 180 випадків (20 одужали);



Рівненська обл. — 553 випадки (46 одужали);



Сумська обл. — 95 випадків (54 одужали);



Тернопільська обл. — 664 випадки (74 одужали);



Харківська обл. — 221 випадок (17 одужали);



Херсонська обл. — 88 випадків (26 одужали);



Хмельницька обл. — 72 випадки (18 одужали);



Черкаська обл. — 276 випадків (55 одужали);



Чернівецька обл. — 1429 випадків (79 одужали);



Чернігівська обл. — 39 випадків (4 одужали).