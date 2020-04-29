У Чорнобильській зоні й на Житомирщині ще тліє, у заповіднику гасять пожежу

У Чорнобильській зоні Київській області досі тліють пеньки, залишки деревини й торф’яника, у Житомирській області у лісових масивах Овруцького району, Білокоровицького та Олевського лісових господарств ще є осередки тління, на території Поліського природного заповідника гасять пожежу.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у зведенні за 7 ранку 29 квітня

Деталі: У Київській області пожежі у лісових масивах зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

Однак сили ДСНС і ДАЗВ гасять окремі осередки тління пеньків, залишків деревини та торф’яника в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та 3 шляхопрокладачі Збройних сил України. Інженерною технікою створено 1 030 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 590 чоловік та 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 487 чоловік особового складу та 110 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти.

Авіатехніка 28 квітня здійснила 52 скиди – 104 т води (з початку робіт здійснено 2 312 скидів – 5 294 т води).

У Житомирській області пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані.

Станом на 7 ранку середи ДСНС надає допомогу працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Пожежі у лісових масивах Білокоровицького та Олевського лісових господарств локалізовані. Станом на ранок проводиться гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Близько 15 години там виникло загорання трав’яного настилу, яке розповсюдилось на лісовий масив Поліського природного заповідника, місцями пожежа переходила у верхову.

За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини.

Станом на 7 ранку сили ДСНС допомагають працівникам Перганського лісництва у гасінні окремих осередків пожежі.

Там до гасіння залучено 201 чоловік та 39 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 61 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П, якими 28 квітня здійснено 8 скидів – 64 т води.