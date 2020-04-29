В Чернобыльской зоне и на Житомирщине еще тлеет, в заповеднике тушат пожар

В Чернобыльской зоне Киевской области до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяника, в Житомирской области в лесных массивах Овручского района, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств еще есть очаги тления, на территории Полесского природного заповедника тушат пожар.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в сводке за 7 утра 29 апреля

Детали: В Киевской области пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

Однако силы ГСЧС и ГАЗО тушат отдельные очаги тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и 3 путипрокладчика Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1030 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 590 человек и 150 единиц техники, из них от ГСЧС 487 человек личного состава и 110 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Авиатехника 28 апреля совершила 52 сброса – 104 т воды (с начала работ осуществлено 2312 сбросов – 5294 т воды).

В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

По состоянию на 7 утра среды ГСЧСС оказывает помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Пожары в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств локализованы. По состоянию на утро проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Однако 28 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

Около 15 часов там возникло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника, местами пожар переходил в верховой.

С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.

По состоянию на 7 утра силы ГСЧС помогают работникам Перганского лесничества в тушении отдельных очагов пожара.

Там к тушению привлечены 201 человек и 39 единиц техники, в том числе от ГСЧС 61 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П, которыми 28 апреля осуществлено 8 сбросов – 64 т воды.