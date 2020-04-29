Смертність від коронавірусу в США перевищила число жертв війни у В'єтнамі – CNN
Середа, 29 квітня 2020, 09:09
Менше ніж за три місяці більше американців померло від коронавірусу, ніж загинуло військовослужбовців США під час війни у В'єтнамі.
Джерело: CNN із посиланням на дані Університету Джона Гопкінса
Деталі: Число загиблих у війні у В'єтнамі склало 58 220 осіб, причому бойові дії тривали понад 10 років.
Згідно з підрахунками Університету Джона Гопкінса, у Сполучених Штатах щонайменше 58 365 осіб померли від коронавірусу всього за 82 дні.
Першу смерть від коронавірусу в США офіційно зафіксували 6 лютого.
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