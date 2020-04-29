Смертність від коронавірусу в США перевищила число жертв війни у ​​В'єтнамі – CNN

Менше ніж за три місяці більше американців померло від коронавірусу, ніж загинуло військовослужбовців США під час війни у ​​В'єтнамі.

Джерело: CNN із посиланням на дані Університету Джона Гопкінса

Деталі: Число загиблих у війні у В'єтнамі склало 58 220 осіб, причому бойові дії тривали понад 10 років.

Згідно з підрахунками Університету Джона Гопкінса, у Сполучених Штатах щонайменше 58 365 осіб померли від коронавірусу всього за 82 дні.

Першу смерть від коронавірусу в США офіційно зафіксували 6 лютого.

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