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Смертность от коронавируса в США превысила число жертв войны во Вьетнаме – CNN

Среда, 29 апреля 2020, 09:09
Смертность от коронавируса в США превысила число жертв войны во Вьетнаме – CNN

Менее чем за три месяца больше американцев умерло от коронавируса, чем погибло военнослужащих США во время войны во Вьетнаме.

Источник: CNN со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса

Детали: Число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия длились более 10 лет.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах по меньшей мере 58 365 человек умерли от коронавируса всего за 82 дня.

Первую смерть от коронавируса в США официально зафиксировали 6 февраля.

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Темы: СШАкоронавирусCovid-2019войнаистория
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