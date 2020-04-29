Смертность от коронавируса в США превысила число жертв войны во Вьетнаме – CNN

1107 просмотров
Среда, 29 апреля 2020, 09:09

Менее чем за три месяца больше американцев умерло от коронавируса, чем погибло военнослужащих США во время войны во Вьетнаме.

Источник: CNN со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса

Детали: Число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия длились более 10 лет.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах по меньшей мере 58 365 человек умерли от коронавируса всего за 82 дня.

Первую смерть от коронавируса в США официально зафиксировали 6 февраля.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
За день на Буковине подтвердили 60 случаев COVID-19
Это слив производства – Рябошапка о завершении дела Гандзюк
На Донбассе убили украинского военного
Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко
Все новости
здоровье

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

комиксы

Комиксы для тех, кто любит черный юмор

Поиск по сайту
Архив
Весь архів