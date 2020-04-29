Смертность от коронавируса в США превысила число жертв войны во Вьетнаме – CNN

Менее чем за три месяца больше американцев умерло от коронавируса, чем погибло военнослужащих США во время войны во Вьетнаме.

Источник: CNN со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса

Детали: Число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия длились более 10 лет.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах по меньшей мере 58 365 человек умерли от коронавируса всего за 82 дня.

Первую смерть от коронавируса в США официально зафиксировали 6 февраля.