МОЗ: За добу 456 випадків коронавірусу, 11 пацієнтів померли, 111 одужали

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Середа, 29 квітня 2020, 09:26

За останню добу, 28 квітня, зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, МОЗ, Центр громадського здоров’я

Пряма мова міністра: "За минулу добу захворіло 456 людей, з них 33 дитини та 133 медпрацівника. Було госпіталізовано 113 осіб. За останню добу зафіксовано 11 летальних випадків, більша частина з яких  супроводжувалася хронічними захворюваннями. 111 пацієнтів одужали".

 

Деталі: Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.

Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1 976 медиків.

На амбулаторному лікуванні 6 773 пацієнтів, з них 536 дітей та 1 643 медпрацівники.

Усього потребували госпіталізації 3 093 осіб, з них 136 дітей та 333 медика.

До апаратів штучної вентиляції легень підключено 129 людей, у тому числі 1 дитина та 8 медиків.

Серед померлих від ускладнень – 138 чоловіків та 112 жінок. Серед тих, хто одужав – 237 медиків.

Усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР. За останню добу проведено 5825 таких тестів.

Найбільша кількість випадків 28 квітня зафіксована у Чернівецькій області (60), Тернопільський (44) та у Києві (43). 

 

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 412 випадків (101 одужав);

Волинська обл. – 271 випадок (55 одужали);

Дніпропетровська обл. – 323 випадки (17 одужали);

Донецька обл. – 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. – 357 випадків (18 одужали);

Закарпатська обл. – 403 випадки (43 одужали);

Запорізька обл. – 228 випадків (51 одужав);

Івано-Франківська обл. – 821 випадок (72 одужали);

м. Київ – 1 341 випадок (69 одужали);

Київська обл. – 643 випадки (70 одужали);

Кіровоградська обл. – 377 випадків (81 одужав);

Львівська обл. – 405 випадків (66 одужали);

Луганська обл. – 33 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. – 116 випадків (5 одужали);

Одеська обл. – 261 випадок (13 одужали);

Полтавська обл. – 188 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. – 588 випадків (49 одужали);

Сумська обл. – 98 випадків (55 одужали);

Тернопільська обл. – 708 випадків (76 одужали);

Харківська обл. – 237 випадків (19 одужали);

Херсонська обл. – 111 випадків (31 одужав);

Хмельницька обл. – 81 випадок (18 одужали);

Черкаська обл. – 282 випадки (60 одужали);

Чернівецька обл. – 1489 випадків (97 одужали);

Чернігівська обл. – 41 випадок (4 одужали).

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


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