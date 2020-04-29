За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, Минздрав, Центр общественного здоровья

Прямая речь министра: "За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медработника. Были госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. 111 пациентов выздоровели".

Детали: Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

В частности, болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.

На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники.

Всего нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 129 человек, в том числе 1 ребенок и 8 медиков.

Среди умерших от осложнений – 138 мужчин и 112 женщин. Среди выздоровевших – 237 медиков.

Всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР. За последние сутки проведено 5825 таких тестов.

Наибольшее количество случаев 28 апреля зафиксировано в Черновицкой области (60), Тернопольской области (44) и в Киеве (43).

В целом случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 412 случаев (101 выздоровел)

Волынская обл. – 271 случай (55 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 323 случая (17 выздоровели)

Донецкая обл. – 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. – 357 случаев (18 выздоровели)

Закарпатская обл. – 403 случая (43 выздоровели)

Запорожская обл. – 228 случаев (51 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 821 случай (72 выздоровели)

г. Киев – 1341 случай (69 выздоровели)

Киевская обл. – 643 случая (70 выздоровели)

Кировоградская обл. – 377 случаев (81 выздоровел)

Львовская обл. – 405 случаев (66 выздоровели)

Луганская обл. – 33 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. – 116 случаев (5 выздоровели)

Одесская обл. – 261 случай (13 выздоровели)

Полтавская обл. – 188 случаев (20 выздоровели)

Ровенская обл. – 588 случаев (49 выздоровели)

Сумская обл. – 98 случаев (55 выздоровели)

Тернопольская обл. – 708 случаев (76 выздоровели)

Харьковская обл. – 237 случаев (19 выздоровели)

Херсонская обл. – 111 случаев (31 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 81 случай (18 выздоровели)

Черкасская обл. – 282 случая (60 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1489 случаев (97 выздоровели)

Черниговская обл. – 41 случай (4 выздоровели).