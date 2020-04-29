МОЗ: За сутки 456 случаев коронавируса, 11 пациентов умерли, 111 выздоровели

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Среда, 29 апреля 2020, 09:26

За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, Минздрав, Центр общественного здоровья

Прямая речь министра: "За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медработника. Были госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. 111 пациентов выздоровели".

 

Детали: Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия


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