За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, Минздрав, Центр общественного здоровья

Прямая речь министра: "За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медработника. Были госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. 111 пациентов выздоровели".

Детали: Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.