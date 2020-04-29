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Віце-президент США прийшов у клініку без маски

Середа, 29 квітня 2020, 09:25
Скриншот з відео ВВС

Віце-президент США Майк Пенс відвідав одну з найбільших лікарень США без маски, незважаючи на правила медичного центру, які зобов'язують усіх відвідувачів носити засоби індивідуального захисту.

Джерело: ВВС

Дослівно: "Містер Пенс був єдиною людиною, яка була без маски в клініці Майо в Міннесоті".

Деталі: В твіті, який пізніше видалили, клініка заявляла, що віце-президента заздалегідь попередили про необхідність носіння маски.

Сам Пенс виправдовував своє рішення необхідністю зустрітися з персоналом та пацієнтами.

Віце-президент Пенс очолює цільову групу щодо коронавірусу в Білому домі. Уряд США рекомендував усім носити захисні маски "в громадських місцях, де важко підтримувати інші заходи соціального дистанціювання".

Сама клініка Майо вимагає, щоб усі пацієнти і відвідувачі її медичних центрів носили маску або інше покриття обличчя.

Пенса супроводжував комісар Управління з контролю за продуктами і ліками США доктор Стівен Хан, який був умасці.

Візит відбувся в той же день, коли кількість випадків захворювання коронавірусом у США перевищила один мільйон, а кількість смертей перевищила 57 тисяч.

28 квітня на питання репортера, чому він не носив маску, Пенс заявив, що маска потрібна хворим, і що він і всі навколо нього регулярно проходять тестування на коронавірус.

Передісторія:

  • США наразі є найбільш ураженою COVID-19 державою світу. Загалом на ранок 28 квітня там зафіксовано більше 1 мільйона випадків зараження.
  • Водночас у Китаї хвороба вже практично вщухла, а місто Ухань, де фіксували перший спалах COVID-19, уже розблоковано.  

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірусмедицина
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