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Вице-президент США пришел в клинику без маски

Среда, 29 апреля 2020, 09:25
Скриншот с видео ВВС

Вице-президент США Майк Пенс посетил одну из крупнейших больниц США без маски, несмотря на правила медицинского центра, которые обязывают всех посетителей носить средства индивидуальной защиты.

Источник: ВВС

Дословно: "Мистер Пенс был единственным человеком, присутствующим маски в клинике Майо в Миннесоте".

Детали: В твите, который позже удалили, клиника заявляла, что вице-президент был заранее предупрежден о необходимости ношения маски.

Сам Пенс оправдывал свое решение необходимостью встретиться с персоналом и пациентами.

Вице-президент Пенс возглавляет целевую группу по коронавирусу в Белом доме. Правительство США рекомендовало всем носить защитные маски "в общественных местах, где трудно поддерживать другие меры социального дистанцирования".

Сама клиника Майо требует, чтобы все пациенты и посетители ее медицинских центров носили маску или другое лицевое покрытие.

Пенса сопровождал комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами США доктор Стивен Хан, который был в маске.

Визит состоялся в тот же день, когда количество случаев заболевания коронавирусом в США превысило один миллион, а число смертей превысило 57 тысяч.

28 апреля на вопрос репортера, почему он не носил маску, Пенс заявил, что маска нужна больным, и что он и все вокруг него регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Предыстория:

  • США сейчас являются наиболее пораженным COVID-19 государством мира. Всего на утро 28 апреля там зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения.
  • В то же время в Китае болезнь уже практически утихла, а город Ухань, где фиксировали первую вспышку COVID-19, уже разблокирован.

Темы: СШАкоронавирусмедицина
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