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У Москві рекордна кількість смертей від COVID-19

Середа, 29 квітня 2020, 09:45
У Москві рекордна кількість смертей від COVID-19

За останню добу в Москві померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом – 67 осіб, у всіх була підтверджена пневмонія.

Джерело: РБК, оперативний штаб по боротьбі з СOVID-19 в РФ, ТАСС

Дослівно: "За останню добу в Москві померли 67 хворих, у яких раніше був діагностований коронавірус. Це максимальна кількість смертей, зафіксована за добу в столиці. Напередодні в Москві зафіксували 44 смерті за добу, 26 квітня померла 31 людина, 25 квітня – 38 осіб, 24 квітня – 41 особа, 23 квітня – 37 осіб".

Деталі: Загальна кількість померлих від коронавіруса в Москві сягнула 546 осіб.

За даними оперативного штабу, в Москві з початку пандемії було виявлено 48 426 людей з коронавірусом, з них зараз проходять лікування 43 817. При цьому 4130 людей вилікувалися від зараження інфекцією.

Відзначається, що Москва залишається лідером серед регіонів за кількістю заражень і смертей: на частку столиці припадає більше половини від загальноросійської кількості виявлених випадків інфікування і більше половини померлих.

27 квітня заступник мера Москви Анастасія Ракова повідомила про зростання кількості госпіталізацій хворих з пневмонією на 70% за останній тиждень. Вона зазначила, що такий динамічний ріст викликає певну тривогу.

Як повідомляє ТАСС, в Москві за два тижні провели вже 37 онлайн-трансляцій похорону, які подивилися понад 3 тисячі осіб.

У прес-службі Державної бюджетної установи "Ритуал" повідомили, що відеотрансляції були організовані, щоб мінімізувати кількість безпосередньо присутніх на прощанні.

Відповідальному за організацію церемонії направляють індивідуальне посилання, яке він може відправити всім родичам і близьким померлого.

Станом на ранок 29 квітня в Росії підтверджено 93 тисячі 558 випадків зараження COVID-19, з них 6 тисяч 411 – за останню добу. 867 осіб померли від коронавіруса, 8 тисяч 456 осіб подолали хворобу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусжертвиCovid-2019
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