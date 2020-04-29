В Москве рекордное количество смертей от COVID-19

За последние сутки в Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом – 67 человек, у всех была подтверждена пневмония.

Источник: РБК, оперативный штаб по борьбе с СOVID-19 в РФ, ТАСС

Дословно: "За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это максимальное количество смертей, зафиксированное за сутки в столице. Накануне в Москве зафиксировали 44 смерти за сутки, 26 апреля умер 31 человек, 25 апреля – 38 человек, 24 апреля – 41 человек, 23 апреля – 37 человек".

Детали: Общее количество умерших от коронавируса в Москве достигло 546 человек.



По данным оперштаба, в Москве с начала пандемии было выявлено 48 426 людей с коронавирусом, из них сейчас проходят лечение 43 817. При этом 4130 людей вылечились от заражения инфекцией.



Отмечается, что Москва остается лидером среди регионов по числу заражений и смертей: на долю столицы приходится больше половины от общероссийского количества выявленных случаев инфицирования и более половины умерших.



27 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о росте числа госпитализаций больных с пневмонией на 70% за последнюю неделю. Он отметила, что такой динамичный рост вызывает определенную тревогу.

Как сообщает ТАСС, в Москве за две недели провели уже 37 онлайн-трансляций похорон, которые посмотрели более 3000 человек.

В пресс-службе Государственного бюджетного учреждения "Ритуал" сообщили, что видеотрансляции были организованы, чтобы минимизировать количество непосредственно присутствующих на прощании.

Ответственному за организацию церемонии направляют индивидуальную ссылку, которую он может отправить всем родственникам и близким умершего.

По состоянию на утро 29 апреля в России подтверждено 93 тысячи 558 случаев заражения COVID-19, из них 6 тысяч 411 – за последние сутки. 867 человек умерли от коронавируса, 8 тысяч 456 человек преодолели болезнь.

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