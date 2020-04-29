В Москве рекордное количество смертей от COVID-19

9371 просмотр
Среда, 29 апреля 2020, 09:45

За последние сутки в Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом – 67 человек, у всех была подтверждена пневмония.

Источник: РБК, оперативный штаб по борьбе с СOVID-19 в РФ

Дословно: "За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это максимальное количество смертей, зафиксированное за сутки в столице. Накануне в Москве зафиксировали 44 смерти за сутки, 26 апреля умер 31 человек, 25 апреля – 38 человек, 24 апреля –  41 человек, 23 апреля – 37 человек".

Детали: Общее количество умерших от коронавируса в Москве достигло 546 человек.

По данным оперштаба, в Москве с начала пандемии было выявлено 48 426 людей с коронавирусом, из них сейчас проходят лечение 43 817. При этом 4130 людей вылечились от заражения инфекцией.

Отмечается, что Москва остается лидером среди регионов по числу заражений и смертей: на долю столицы приходится больше половины от общероссийского количества выявленных случаев инфицирования и более половины умерших.

27 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о росте числа госпитализаций больных с пневмонией на 70% за последнюю неделю. Он отметила, что такой динамичный рост вызывает определенную тревогу.

По состоянию на утро 29 апреля в России подтверждено 93 тысячи 558 случаев заражения COVID-19, из них 6 тысяч 411 – за последние сутки. 867 человек умерли от коронавируса, 8 тысяч 456 человек преодолели болезнь. 

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Росcия коронавирус жертвы Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Чернигов коронавирус могли привезти из России 28 апреля 2020, 22:42
Путин продлил "нерабочие дни" в России до 11 мая 28 апреля 2020, 17:58
В России церковник покончил с собой после диагностирования коронавируса 28 апреля 2020, 15:20
Все новости
Главные новости
За сутки 456 случаев коронавируса, 11 пациентов умерли, 111 выздоровели – МОЗ
За день на Буковине подтвердили 60 случаев COVID-19
Это слив производства – Рябошапка о завершении дела Гандзюк
На Донбассе убили украинского военного
Все новости
здоровье

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

афиша

Стартует первый онлайн-фестиваль кино

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!