Майже тисяча військових РФ підхопили коронавірус

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що виявили коронавірусну інфекцію у 960 військовослужбовців.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "В ході суцільного тестування в Збройних силах РФ в період з березня по 28 квітня встановлено 960 військовослужбовців з позитивними результатами".

Деталі: З них 327 осіб проходять лікування в госпіталях Міноборони Росії, 217 - в ізоляторах за місцем служби, 408 - ізольовані вдома, 8 - в лікувальних установах системи цивільного охорони здоров'я.

Відзначається, що 2 хворих у важкому стані (в т.ч. 1 особа на штучній вентиляції легень (ШВЛ)), в стані середньої тяжкості - 11 осіб.

Крім того, серед курсантів і слухачів, у вищих військових навчальних закладах РФ 1041 людина захворіла COVID-19.

Ще 227 осіб, які захворіли на коронавірус, це викладачі та вихованці довузівських навчальних закладів РФ.

Таким чином, в системі збройних сил РФ вже майже 2,5 тисячі хворих COVID-19.

Нагадаємо:

Станом на ранок 29 квітня в Росії підтверджено 93 тисячі 558 випадків зараження COVID-19, з них 6 тисяч 411 – за останню добу. 867 осіб померли від коронавіруса, 8 тисяч 456 осіб подолали хворобу.

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