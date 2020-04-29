Почти тысяча военных РФ подхватили коронавирус

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Среда, 29 апреля 2020, 10:43

В Министерстве обороны России сообщили, что выявили коронавирусную инфекцию в 960 военнослужащих.  

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля установлено 960 военнослужащих с положительными результатами".

Детали: Из них 327 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 217 - в изоляторах по месту службы, 408 - изолированы на дому, 8 - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения.

Отмечается, что 2 больных в тяжелом состоянии (в т.ч. 1 чел. на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)), в состоянии средней тяжести – 11 человек.

Кроме того, среди курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях РФ 1041 человек заболел COVID-19.

Еще 227 человек, которые заболели коронавирусом, – это преподаватели и воспитанники довузовских учебных заведений РФ.

Таким образом, в системе вооруженных сил РФ уже почти 2,5 тысячи больных COVID-19.

Напомним:

  • По состоянию на утро 29 апреля в России подтверждено 93 тысячи 558 случаев заражения COVID-19, из них 6 тысяч 411 – за последние сутки. 867 человек умерли от коронавируса, 8 тысяч 456 человек преодолели болезнь. 

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Росcия коронавирус Вооруженные силы


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