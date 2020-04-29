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МВС відклало фото- й відеофіксацію на дорогах до закінчення "суворого карантину"

Середа, 29 квітня 2020, 11:00
МВС відклало фото- й відеофіксацію на дорогах до закінчення суворого карантину

Міністерство внутрішніх справ переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху через карантинні обмеження.

Джерело: МВС

Дослівно: "12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Тоді ми повідомили, що запуск зазначеної системи в експлуатацію очікується з 1 травня цього року.

Вже 11 березня уряд ввів суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України. Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксаціі. 

Тому в МВС прийнято рішення по відтермінуванню роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину".

Теми: дорогиМВСкарантин
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