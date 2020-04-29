МВД отложило фото- и видеофиксацию на дорогах до окончания "строгого карантина"

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Среда, 29 апреля 2020, 11:00

Министерство внутренних дел переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантинных ограничений.

Источник: МВД

Дословно: "12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года.

Уже 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Поэтому в МВД принято решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина".

Темы: дороги МВД карантин


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