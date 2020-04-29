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Кількість випадків COVID-19 в РФ наблизилася до 100 тисяч

Середа, 29 квітня 2020, 11:08
Кількість випадків COVID-19 в РФ наблизилася до 100 тисяч

Станом на 29 квітня в Росії зареєстровано 99 399 хворих на коронавірус.

Джерело: оперативний штаб РФ у боротьбі з коронавірусом

Деталі: За весь період у Росії від коронавірусу померло 972 людини, кількість пацієнтів, що видужали,  збільшилася до 10 286 осіб.

За останню добу в РФ підтверджено 5841 випадок нової коронавірусної інфекції. При цьому виписано по одужанню 1830 людей. Також за добу зафіксовано 108 летальних випадків.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

Знати більшеСкільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Росія
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