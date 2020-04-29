Число заболевших COVID-19 в РФ приблизилось к 100 тысячам
Среда, 29 апреля 2020, 11:08
По состоянию на 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 заболевших коронавирусом.
Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
Детали: За весь период в России от коронавируса скончалось 972 человека, число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человек.
За последние сутки в РФ подтвержден 5841 случай новой коронавирусной инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1830 человек. Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев.
Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.
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