Від коронавірусу на Тернопільщині помер священник, який таємно проводив богослужіння
На Тернопільщині від коронавірусу помер священник, який таємно проводив богослужіння в присутності прихожан.
Джерело: Facebook-сторінка голова Шумської райдержадміністрації Віталія Кудлака
Пряма мова: "Станом на 27 квітня у нас було два летальних випадки пов’язані з коронавірусом. Один з них – чоловік віком 67 років, житель міста Шумська, інший - також чоловік 55 років, житель села Потуторів.
Окремо хочу зупинитися на одному з них - це чоловік 55 років, житель села Потуторів, який помер вчора (27 квітня – ред.).
Він був священником однієї з конфесій і не дивлячись на заборони, на карантин, не дивлячись на те, що ми неодноразово проводили розмови з нашим духовенством, він таємно проводив відправи з присутністю прихожан у приватному помешканні.
Була проведена величезна робота нашими медиками та іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, по забору у них зразків для аналізів. Ці зразки відправили до лабораторії в Тернопіль".
Деталі: За словами глави РДА, обох чоловіків госпіталізували в лікарню у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати їх не вдалося.
Кудлак повідомив, що загалом у районі захворіли 69 осіб, з них три випадки - летальні.
Він сподівається, що зразки контактних із священником осіб дадуть негативний результат, але закликав не порушувати встановлених обмежень.
Також Кудлак додав, що Шумська ЦРЛ отримала 2 апарати ШВЛ, які передали благодійники.
Нагадаємо:
- Станом на ранок 29 квітня на Тернопільщині виявили 708 хворих на COVID-19 (667 випадки - дорослі, 41 випадок - діти), з них 12 летальних. Видужало 76 осіб.