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Від коронавірусу на Тернопільщині помер священник, який таємно проводив богослужіння

Середа, 29 квітня 2020, 11:20
Від коронавірусу на Тернопільщині помер священник, який таємно проводив богослужіння

На Тернопільщині від коронавірусу помер священник, який таємно проводив богослужіння в присутності прихожан.

Джерело: Facebook-сторінка голова Шумської райдержадміністрації Віталія Кудлака

Пряма мова: "Станом на 27 квітня у нас було два летальних випадки пов’язані з коронавірусом. Один з них – чоловік віком 67 років, житель міста Шумська, інший - також чоловік 55 років, житель села Потуторів.

Окремо хочу зупинитися на одному з них - це чоловік 55 років, житель села Потуторів, який помер вчора (27 квітня – ред.).

Він був священником однієї з конфесій і не дивлячись на заборони, на карантин, не дивлячись на те, що ми неодноразово проводили розмови з нашим духовенством, він таємно проводив відправи з присутністю прихожан у приватному помешканні.

Була проведена величезна робота нашими медиками та іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, по забору у них зразків для аналізів. Ці зразки відправили до лабораторії в Тернопіль".

Деталі: За словами глави РДА, обох чоловіків госпіталізували в лікарню у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати їх не вдалося.

Кудлак повідомив, що загалом у районі захворіли 69 осіб, з них три випадки - летальні.

Він сподівається, що зразки контактних із священником осіб дадуть негативний результат, але закликав не порушувати встановлених обмежень.

Також Кудлак додав, що Шумська ЦРЛ отримала 2 апарати ШВЛ, які передали благодійники.

Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 29 квітня на Тернопільщині виявили 708 хворих на COVID-19 (667 випадки - дорослі, 41 випадок - діти), з них 12 летальних. Видужало 76 осіб.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Тернопільська областьCovid-2019коронавірусцеркварелігія
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