От коронавируса на Тернопольщине умер священник, который тайно проводил богослужения

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Среда, 29 апреля 2020, 11:20

На Тернопольщине от коронавируса умер священник, который тайно проводил богослужения в присутствии прихожан.

Источник: Facebook-страница председатель Шумской райгосадминистрации Виталия Кудлака

Прямая речь: "По состоянию на 27 апреля у нас было два летальных случая связаных с коронавирусом. Один из них - мужчина в возрасте 67 лет, житель города Шумска, другой - также мужчина 55 лет, житель села Потуторов.

Отдельно хочу остановиться на одном из них - это мужчина 55 лет, житель села Потуторов, который умер вчера (27 апреля - ред.).

Он был священником одной из конфессий и несмотря на запреты, на карантин, несмотря на то, что мы неоднократно проводили беседы с нашим духовенством, он тайно проводил службы с присутствием прихожан в частном доме.

Была проведена огромная работа нашими медиками и другими службами по выявлению широкого круга контактных лиц, по забору у них образцов для анализов. Эти образцы отправили в лабораторию в Тернополь".

Детали: По словам главы РГА, обоих мужчин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти их не удалось.

Кудлак сообщил, что всего в районе заболели 69 человек, из них три случая - летальные.

Он надеется, что образцы контактных с священником лиц дадут отрицательный результат, но призвал не нарушать установленных ограничений.

Также Кудлак добавил, что Шумская ЦРБ получила 2 аппарата ИВЛ, которые передали благотворители.

Напомним:

  • По состоянию на утро 29 апреля на Тернопольщине обнаружили 708 больных COVID-19 (667 случая - взрослые, 41 случай - дети), из них 12 летальных. Выздоровели 76 человек.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Тернопольская область Covid-2019 коронавирус церковь религия


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