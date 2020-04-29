Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Румунія почала створення суперечливої угорської автономії

Середа, 29 квітня 2020, 12:05
Румунія почала створення суперечливої угорської автономії

Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за так званою "мовчазною процедурою" за закон про автономію Секейського краю, де компактно проживає угорська національна меншина Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24. 

Згідно зі схваленим документом повинен бути створений автономний регіон з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мають увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш.

Автономія матиме президента терміном на чотири роки. Угорська мова стане офіційною і буде використовуватись у державних установах громадянами, які проживають у цьому краї. 

Передбачається вільне використання "символіки угорської нації". Автономний статус надається регіону після затвердження закону та підтвердження його на місцевому референдумі. Скасування автономії також має бути затверджене на референдумі.

Проєкт також передбачає, що на посади у місцевому і регіональному державному управлінні будуть призначатися особи, які знають мову національних меншин і належать до них. 

Законопроєкт ініціювали депутати Демократичного союзу угорців Румунії, які кажуть, що він відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.

25 березня минув кінцевий термін, до якого мала бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа. Для затвердження законопроєкту його ще повинен схвалити Сенат Румунії. 

Уряд Румунії  виступив проти прийняття законодавчого акту. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною і неподільною державою.

Секеї - одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території сучасної Румунії. Секеї домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами. 

Читайте детальніше: Вішати поруч із прапором: конфлікт Угорщини та Румунії та його 5 уроків для України

"Українська правда" у Threads

Теми: РумуніяУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Румунія
Уряд пом'якшив заборону на експорт цукру: дозволив продавати в Румунію
Румунія підтвердила, що стане місцем для підготовки українців на F-16
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Останні новини
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
Усі новини...
Реклама: