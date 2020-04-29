Румыния начала создание спорной венгерской автономии

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала по так называемой "молчаливой процедуре" за закон об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.

Согласно принятому документу должен быть создан автономный регион с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш.

У автономии будет президент со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык станет официальным и будет использоваться в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае.

Предполагается свободное использование "символики венгерской нации". Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.

Проект также предусматривает, что на должности в местном и региональном государственном управлении будут назначаться лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

25 марта прошел конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа. Для утверждения законопроекта его еще должен одобрить Сенат Румынии.

Правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

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