У Києві майже пів сотні нових хворих на COVID-19, 1 людина померла

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 43 осіб, загалом у Києві - 1341 хворий COVID-19.

Джерело: брифінг мера столиці 29 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 43 людини. П'ятеро з них – медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, - летальний. На сьогодні в столиці 1341 підтверджений випадок захворювання на COVID-19".

Деталі: Кличко повідомив, що серед тих, хто захворів: 21 жінка віком від 25 до 60 років. І одна дівчинка 12 років. Та 20 чоловіків від 20 до 66 років. І хлопчик, якому 9 років.

Із випадків захворювання, підтверджених за минулу добу, – 2 у Києво-Печерській Лаврі.

До лікарень Києва госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Мер додав, що протягом двох останніх днів одужали ще 5 киян. Усього в столиці подолали коронавірус 69 людей.

Кличко також повідомив, що моніторинговий центр з протидії розповсюдження COVID-19, який працює в столиці, наразі займається контролем режиму самоізоляції понад 52 тисячі киян: "Із них майже 47 тисяч - особи, що повернулися в Україну з-за кордону із 11 березня. Інші – кияни, що лікуються вдома або контактували з хворими і теж повинні перебувати на самоізоляції".

Наразі до фізичного контролю за самоізоляцією у Києві залучені працівники муніципальної охорони: "Контроль здійснюється у вибірковому порядку і поєднується із дзвінком телефоном та контролем геолокації за допомогою чат-боту".

За словами Кличка, спочатку з порушником проводять "роз'яснювальну роботу", за повторне порушення самоізоляції правоохоронці складають адмінпротокол.

Контроль за киянами віком від 60 років здійснюють працівники керуючих компаній та сімейні лікарі.